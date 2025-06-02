Як спецоперація СБУ вплине на світову політику

«Розмов про те, що Росія перемагає у війні стане менше»

Операція по знищенню російських стратегічних бомбардувальників вплине на світову політику.

• 1 •

Розмов про те, що Росія перемагає у війні стане менше. Як стане менше і страхів, що Росія готова вести повноцінну війну із Заходом. Це, безумно, добре, хоча іноді корисно аби на Заході думали, що зіткнення з Росією неминуче – тоді рішення про підтримку України ухвалюються швидше, а грошей на підтримку України дають більше. Однак, набагато важливіше, що впевненість у силах України створюватиме позитивний контекст щодо її підтримки – на Заході люблять допомагати не слабким, а тим, хто вміє перемагати.

• 2 •

Падінню військового авторитету Росії зрадіють всі. Навіть товариш Сі зрадіє, хоча він про це нікому не скаже. В останній рік Путіну частково вдалося переконати Захід у всемогутності російської оновленої військової машини. Виявилися, що ця машина – то звичайний старий жигуль, нездатний боротися з дешевими дронами. До речі, на Заході зараз дуже смакують, що частина вражених літаків не підлягають, бо то спадок радянської науки з втраченими технологіями.

• 3 •

Знищення частини стратегічної авіації ядерної країни – це переосмислення ролі ядерної зброї у світі. Це тепер не дає вагомих гарантій безпеки. І це не лише про Росію. Шаблони холодної війни зламані, і тепер виявилося, що технологічні ППО та різні «зоряні щити» не здатні захистити країни ядерного клубу від роїв дронів. А якби до якогось дрона буде теж прикручена маленька ядерна боєголовка, яка долетить до столиці? А якщо ця боєголовка буде не одна? Нові технології поступово підкорегують світовий геополітичний ландшафт.

Навіть несимпатик України Маск вимушено прокоментував атаку України тим, що саме за дроновими технологіями майбутнє. І тут нюанс – в авангарді цих технологій – Україна. І це не метафора, це просто факт.