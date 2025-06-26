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ЄС планує створити армію дронів для захисту від Росії

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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ЄС планує створити армію дронів для захисту від Росії
Кубілюс стверджує, що Європа має бути готова до російського нападу
фото з відкритих джерел

Кубілюс Єврокомісар з питань оборони вважає, що для самозахисту європейцям знадобляться мільйони безпілотників

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав створити в Європі власну армію безпілотників. На його думку, Євросоюз має підготуватися до потенційної загрози з боку Росії, зважаючи на досвід України у війні. Про це Кубілюс заявив в інтерв’ю Sky News, передає «Главком».

За словами єврокомісара, Європі знадобляться мільйони дронів: «Росія може мати близько п’яти мільйонів дронів, тому нам потрібні потужності, більші за ці, щоб перемогти». Як зазначив єврокомісар, у разі нападу з боку РФ Євросоюз зіткнеться з «перевіреною в боях» російською армією, здатною використовувати «мільйони дронів».

Політик додав, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році спричинило справжню революцію у використанні безпілотників. За словами комісара, українці, маючи обмежені ресурси, використали дешеві й адаптивні технології, які стали перевагою на полі бою.

Кубілюс розповів, що відвідав Україну, щоб побачити ситуацію на фронті та засвоїти уроки. Він зазначив, що вздовж лінії фронту протяжністю 1200 км знаходиться район, який називають «Долиною смерті». «Ніщо не може рухатися. Усім керують дрони. Традиційний танк у цій зоні виживає шість хвилин», – пояснив комісар ЄС з питань оборони.

Єврокомісар також навів приклад Литви, яка має спільний кордон з Росією та Білоруссю завдовжки близько 900 км: «Якщо українцям потрібно чотири мільйони на 1200 км, нам потрібно щось на кшталт трьох мільйонів дронів на один рік, якщо починається війна, якщо наближається «день Ікс»», – сказав він.

Кубілюс вважає, що замість накопичення безпілотників, які можуть швидко застаріти, ЄС має створити команди пілотів, інженерів та виробників, готових оперативно розгорнути виробництво у разі потреби: «На європейському континенті наразі є лише дві армії, що пройшли бойові випробування та здатні використовувати мільйони безпілотників: одна – російська, яка планує нові агресії; інша – українська».

На думку Кубілюса, Європі потрібно багато чого навчитися від України, зокрема як організовувати захист від дронів та як зробити оборонну промисловість інноваційною й адаптивною.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що розробка і виготовлення надводних безпілотних апаратів відбуватиметься на території України. У проєкті братиме участь норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала угоду з українським партнером. 

До слова, уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників Ан-196 на суму понад €100 млн.

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Теги: росія Європейський союз безпілотник озброєння

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