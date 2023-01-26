Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено електромережі
Є пошкодження будівлі насосної станції, також понівечено електромережі
У середу, 25 січня, російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено електромережі. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
«Протягом дня російські окупанти двічі били по Нікопольщині», – йдеться у заяві.
За словами Лукашука, з важкої артилерії вгатили по Червоногригорівській громаді. Є пошкодження будівлі насосної станції, також понівечено електромережі.
«На щастя, постраждалих немає», – додав голова облради.
За його словами, у Синельниківському районі надвечір ворожої атаки також з важкої артилерії зазнала Великомихайлівська громада. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, гендиректор Yasno спрогнозував, коли Київ може довернутись до стабілізаційних графіків.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується.
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