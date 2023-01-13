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Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Герман Галущенко: Дотримання справедливості при застосуванні графіків обмеження постачання електроенергії - першочергове завдання операторів систем розподілу
фото: mev.gov.ua

«Ситуація динамічно змінюється. І ми дуже залежні від обсягів генерації, яка є в енергосистемі України»

Ситуація з ефективністю і прогнозованістю графіків відключень світла покращується, незважаючи на постійні атаки російських терористів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту в ДТЕК Одеські електромережі.

Під час засідання щодо застосування відключень електроенергії у Одеській області за участі Міністра Галущенка та генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григор’єва, міністр енергетики зазначив, що наразі на Одещині, як в інших областях застосовуються відключення електропостачання відповідно до лімітів, що базуються на дефіциті електроенергії.

«Оператори систем розподілу електроенергії повині дотримуватися справедливості при застосуванні графіків обмеження постачання електроенергії. Ще з листопада працюють мобільні групи з представників Міністерства енергетики, Держенергонагляду, НКРЕКП, СБУ для перевірок дотримання графіків та принципів справедливості при застосуванні вимушених відключень споживачів. Надходила велика кількість скарг. Але зараз ситуація поступово поліпшується», – зазначив Герман Галущенко.

Зменшення кількість скарг споживачів на Одещині відзначив також Руслан Слободян, голова Держенергонагляду: "Перш за все хочу наголосити корінь проблеми з відключеннями – однозначно є наслідком російської агресії. Є тенденція, яка йде на покращення. Ми повинні розуміти, що кількість скарг зменшується. Більшість скарг спрямовані на те, щоб отримати якісь роз’яснення щодо ситуації, і не вказують на порушення».

Разом з тим керівник ДТЕК Одеські електромережі відзначив Дмитро Григор’єв, що наразі створено вже 4 версію графіків, які оновлювались після змін в енергосистемі.

«Ситуація динамічно змінюється. І ми дуже залежні від обсягів генерації, яка є в енергосистемі України. Розроблені графіки дозволяють нам адаптуватися відповідно до рівня генерації та споживання. Якщо генерації достатньо, то ми будемо в змозі не вимикати споживачів 6 годин і відключати її всього на 3 години. Але якщо ситуація ускладнюєтся – через дефіцит генерації, через пошкодження об’єктів рф чи через похолодання, то буде працювати графік: 3 години електроенергія є, а 6 годин немає. Розроблені нами графіки вже сьогодні дають змогу мешканцям Одещини планувати своє життя», – повідомив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Теги: НКРЕКП міністр електроенергія Герман Галущенко

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