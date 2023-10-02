Окупанти обстріляли Херсон: поранені у важкому стані (фото)

Окупанти обстріляли транспортне підприємство у Херсоні, під удар також потрапив поліцейський автомобіль

Зранку 2 жовтня окупанти відкрили вогонь по місту Херсон. Відомо про чотирьох поранених, двоє з них – у тяжкому стані. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Близько 10:00 війська РФ обстріляли транспортне підприємство у Херсоні.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни обстріляли Херсон артилерією.

Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям, його стан критичний. Ще один цивільний має нетяжкі травми, отримує допомогу лікарів.

Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. За словами Клименка, удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Їх госпіталізували, один із патрульних у вкрай тяжкому стані.

Під вогонь потрапило авто патрульної поліції фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, що сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється. За добу по області противник здійснив 71 обстріл (392 снаряди), з них по м. Херсон – шість обстрілів (20 снарядів).

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Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області; територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі; магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі.

Внаслідок атаки житлового кварталу Херсона з безпілотника виникла пожежа. У вогняній пастці опинилися четверо людей. Це мати і троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля.