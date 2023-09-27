Пропагандистка РФ мріє, щоб Путін перетворив Україну на «великий котлован»

Російська пропагандистка заявила, що їй уже не потрібна Одеса, а на місці України вона хотіла б бачити «величезний котлован»

Уродженка Одеси, прокремлівська блогерка Юлія Вітязєва анонсувала своїм дописом ракетні удари по Одесі, які завдали росіяни 25 вересня. Повідомлення вона написала 22 вересня у своєму Telegram-каналі.

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Російська пропагандистка заявила, що їй уже не потрібна Одеса, а на місці України вона хотіла б бачити «величезний котлован».

Російська пропагандистка анонсувала удари по Одесі фото: скріншот

Зокрема, уночі 25 вересня російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля Морвокзалу і готелю, знищені зерносховища, пошкоджені складські будівлі.

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Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».

Зазначимо, Вітязєва у 2015 році переїхала до Москви, де розпочала активно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Вітязєва використовувала всі доступні їй медіа-майданчики для публічної підтримки збройної агресії РФ. Крім того, пропагандистка регулярно поширює антиукраїнський контент в ефірах російського каналу «Соловьев.live» і займається збором грошей для потреб окупаційних угруповань РФ.