Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили ППО збили ракети на Хмельниччині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сили ППО збили ракети на Хмельниччині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах
На Сумщині в результаті обстрілу пошкоджено чотири приватні житлові будинки
фото: пресслужба ДСНС

У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи; працювали сили ППО. Внаслідок збиття ракет відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи. За попередніми даними – без постраждалих.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (34 вибухи). Ворог стріляв по Новгород-Сіверському району із мінометів, артилерії, 2 випадки застосування дронів-камікадзе (коптерного типу).

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили обстріл з артилерії Краснопільської громади. Зафіксовано три вибухи. Вчора протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (18 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів один житель громади загинув, ще один житель був поранений, його госпіталізовано до медичного закладу.

Ворожбянська громада: здійснено артилерійський обстріл (9 вибухів). Під час обстрілу поранення отримав місцевий житель. Також результаті обстрілу пошкоджено чотири приватні житлові будинки, два магазини, газопровід побутового вуличного газопостачання, ЛЕП. Також пошкоджено зерносушку та елеватор на території агропідприємства.

Дніпропетровщина

Цієї ночі агресор продовжив атакувати Нікопольщину, обстріляв район чотири рази. З важкої артилерії бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, 6 – понівечені. Побиті й 5 приватних будинків, сонячні панелі.  Інші наслідки атак уточнюються. Люди, на щастя, цілі.

Під ранок над областю збили дві крилаті ракети. Протягом дня вчора Нікопольщину атакували чотири рази.

На районний центр та Марганецьку громаду російські загарбники скерували три дрони-камікадзе. По Мирівській – гатили з важкої артилерії.

Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 21 населеному пункту області. Артилерійські обстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Ольгівського, Малої Токмачки, Темирівки, Полтавки, Кам'янського, Плавнів, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.

Зафіксовано чотири  авіаудари по Оріхову, 7 БПЛА-атак по Малинівці, Білогір'ю, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках, 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці поранено 31-річного чоловіка. Його доправлено в лікувальну установу. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та майна громадян.

Харківщина

Вчора ворог обстріляв с. Петропавліка Куп'янського району, внаслідок чого пошкоджено вантажний кран ДСНС. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району пошкоджено будинок. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Постраждалих та загиблих немає. Рашисти також обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено будинок та господарчу споруду.

Луганщина

Авіаційного удару зазнало село Надія на Сватівщині. Артилерія ворога була спрямована, переважно, на Білогорівку та Невське. У Невському – 56 вибухів. За добу противник здійснив 145 обстрілів (539 снарядів).

Донеччина

По населеним пунктам області росіяни здійснили 11 обстрілів: авіаудари «КАБ-250», РСЗВ «Смерч», «Град», артилерія. Під вогнем рашистів – вісім населених пунктів: Авдіївка, смт Курдюмівка, смт Очеретине, с.Комар, с.Новоукраїнка, с.Ласточкине, с.Диліївка, Курахове. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, ЛЕП, 2 господарчі споруди, цивільний автомобіль. За добу по області – одна людина загинула, четверо – поранені.

Миколаївщина

Вночі атаки БпЛА типу Shahed-136/131 зазнала Снігурівська громада. Уламки збитого дрону спричинили пожежу двоповерхової неексплуатуємої будівлі, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає.

Вчора вдень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету, випущену ворожим Су-35 з акваторії Чорного моря. Вчора також ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає

Одещина

Сьогодні вночі ворог атакував Одещину ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено ППО. Детальна інформація уточнюється

Херсонщина

Сьогодні вночі ворог гатив по Херсонщині. Є загиблі та постраждалі. У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один – отримав травми, йому надана допомога на місці.  У Кізомисі Білозерської громади було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

За добу по області противник здійснив 92 обстріли (502 снаряди), з них по м. Херсон – 5 обстрілів (13 снарядів).

Вчора вдень окупанти обстріляли Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець, у лікарні йому надали необхідну допомогу. Вчора окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерської громади. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Під вогнем була й Ольгівка Бериславського району. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано. У селі Максима Бериславського району тракторист у полі наїхав на російську міну. Через чисельні травми дорогою до лікарні чоловік помер. Також у стані середньої важкості госпіталізовано 26-річного чоловіка.

Триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. 

Теги: пожежа окупанти обстріл смерть Миколаїв автомобіль Авдіївка громада Запорізька область Херсон будинок жінка чоловік населення рашисти Щастя втрати ворог поранення смерч росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президенти Фінліндії та Росії неодноразво проводили перемовини
Президент Фінляндії заявив, що війна в Україні може піти несподіваним шляхом
Сьогодні, 08:25
ЗСУ досягли паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім нещодавно вважалося, що той має в рази більшу перевагу
ЗСУ досягли паритету з ворогом за артилерією – експерт
16 вересня, 21:00
Святославу було 32 роки
Мріяв вигнати ворога з рідного Криму і загинув, рятуючи побратима. Згадаймо Святослава Алексапольського
14 вересня, 09:00
Українські військові змогли закріпитися в Опитному
Сили оборони провели блискучу операцію та зайняли частину Опитного на Донеччині
10 вересня, 15:12
У Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС (відео)
У Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату на АЗС (відео)
6 вересня, 15:57
Чи можна дрімати вдень? Науковці розповіли про користь для організму цієї звички
Чи можна дрімати вдень? Науковці розповіли про користь для організму цієї звички
4 вересня, 19:35
Ситуація, яка склалася зараз на півдні, ускладнює дії росіян
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
30 серпня, 15:24
Українські артилеристи за добу виконали 1200 завдань на Таврійському напрямку
Контрнаступ на Таврійському напрямку: Тарнавський повідомив про успіх ЗСУ
29 серпня, 18:59
Вибухи на Хмельниччині прогриміли близько 4 години ранку
Атака на Хмельниччину: є поранені та руйнування
19 серпня, 08:54

Події в Україні

ЗСУ підняли український прапор над деокупованою Андріївкою (відео)
ЗСУ підняли український прапор над деокупованою Андріївкою (відео)
Зеленський анонсував нові удари по кораблях РФ
Зеленський анонсував нові удари по кораблях РФ
Сили ППО збили ракети на Хмельниччині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах
Сили ППО збили ракети на Хмельниччині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах
Під ударом газопровід та елеватор: фото наслідків ворожих обстрілів Сумщини
Під ударом газопровід та елеватор: фото наслідків ворожих обстрілів Сумщини
Пошкоджено підприємство та залізничну колію: наслідки атаки по Хмельниччині
Пошкоджено підприємство та залізничну колію: наслідки атаки по Хмельниччині
Повітряні сили показали, як відбивали нічну атаку росіян (відео)
Повітряні сили показали, як відбивали нічну атаку росіян (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
64K
Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна
32K
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
18K
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
16K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
9873
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту