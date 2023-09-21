У Нагірному Карабасі загинув замкомандувач підводними силами Північного флоту РФ
У Нагірному Карасі 20 вересня під обстріл потрапив автомобіль із російськими військовими, вони загинули
Під час обстрілу в Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту. Про це повідомляє «Медуза».
Як зазначає видання, заступник командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи, капітан 1-го рангу Іван Ковган загинув внаслідок обстрілу в Нагірному Карабаху 20 вересня.
Ковган був заступником командувача російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабаху.
За даними клубу моряків-підводників, Ковган був відряджений у Нагірний Карабах два місяці тому. Мурманське видання «Бі-порт» з посиланням на «обізнане джерело» пише, що Ковган знаходився у відрядженні в Карабаху з 11 травня. «СеварПост» зазначає, що офіцер загинув за два дні до свого 53-річчя.
Увечері 20 вересня міноборони Росії повідомляло, що у Нагірному Карасі 20 вересня під обстріл потрапив автомобіль із російськими військовими, вони загинули. У відомстві заявили, що обстріл стався під час повернення зі спостережної посади російського миротворчого контингенту у районі населеного пункту Джанятаг. Скільки військовослужбовців перебували у машині, міноборони РФ не уточнювало.
Повідомляється, що некролог Ковгана з'явився у спільноті підводників ВК «Російський підплав» та на сторінці Андрія Лузика, якого називають офіцером Північного флоту. Загибель Ковгана також підтвердила його дружина. «СеверПост» повідомляє, що Ковган був заступником командувача підводних сил з військово-політичної роботи Північного флоту в Гаджієво. У Нагірному Карабаху він обіймав посаду замкомандуючого Російським «миротворчим» контингентом з військово-політичної роботи.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв вибачився перед президентом РФ Володимиром Путіном за їхню загибель.
Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.
Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.
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