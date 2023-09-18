Пошкоджено виробниче підприємство та залізничну колію: наслідки атаки по Хмельниччині

Внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях

Вранці 18 вересня під час повітряної тривоги на Хмельниччині було чутно вибухи - це працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, інформує пресцентр Хмельницької ОВА.

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«Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає. Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи», –йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під ранок 18 вересня у Хмельницькій області пролунали вибухи. За інформацією обласної влади, у регіоні працювало ППО.

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Нагадаємо, уніч проти 18 вересня на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

За даними Повітряних сил, Сили ППО збили усі 17 ракет, які випустила Росія вночі, з 24 «шахідів» знищено 18.