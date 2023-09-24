Ситуація в регіонах: понад 80 ударів по Херсонщині й артобстріли Дніпропетровщини

За добу внаслідок російської агресії загинули чотири людини

За добу вісім областей України зазнали ворожих ударів. Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (92 вибухи). Під ударом опинилися громади Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Ворог використовував артилерію, міномети, АГС, стріляв із БМП. У Городнянській громаді (Чернігівський район) після влучання згорів житловий будинок та три господарчі будівлі. Про інші руйнування та жертви серед цивільного населення інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі і зранку росіяни здійснили три обстріли прикордоння. Зафіксовано 22 вибухи з мінометів. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Дружбівська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади. Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (вісім вибухів). Унаслідок одного з обстрілів загинув місцевий мешканець.

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Дніпропетровщина

Уночі ворог атакував Нікопольщину. Було декілька артобстрілів і скидання боєприпасів з БПЛА. У районному центрі постраждав 25-річний чоловік. Він із осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Стан важкий. У Нікополі пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок. У Червоногригорівській громаді снаряди агресора понівечили чотири приватні будинки, авто, лінії електропередач. Гатили російські війська також по Мирівській та Покровській сільській громадах. Наслідки уточнюються.

За вчорашній день ворог шість разів атакував Нікопольщину з артилерії та безпілотників. У Першотравневській громаді здетонував ворожий боєприпас, який місцеві діти знайшли та принесли додому. Постраждав 12-річний хлопчик. Він у важкому стані в лікарні. Від обстрілів пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Двічі вдарили і по Нікополю. Травмовано 37-річного чоловіка. Стан – задовільний. Пошкоджено магазини одягу, квітів, канцтоварів, зоомагазин, аптека та кавʼярня, три багатоповерхівки та чотири авто. Гатили і по Марганецькій громаді. Сталися пожежі, їх загасили. Пошкоджені два житлові і дачний будинки, фермерське господарство, сільський будинок культури, господарча споруда та лінія електропередачі.

Запорізька область

За минулу добу – 72 удари; ворог вів вогонь по 25 населених пунктах області. Зафіксовано шість РСЗВ-обстрілів Біленького, Малинівки, Степового та Лук'янівського, 5-п’ять БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному та Новодарівці, а також шість авіаударів по Оріхову та Роботиному. 57 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Ольгівського, Затишшя, Лугівського, Білогір'я, Малої Токмачки, Плавнів, Кам'янського й Малих Щербаків. Внаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік. Надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп'янського району. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди Богодухівського району, Мороховець, Нескучне Харківського району, Бударки Чугуївського району, Тополі Берестове, Масютівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району. Учора внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району, пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі. У с. Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років. Унаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено два приватні житлові будинки, сталася пожежа.

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Луганщина

Ворог спробував наступати на Білогорівку, але його атаку було відбито українськими військовими. Противник не спиняє авіаційний вплив. Цього разу ударів з неба зазнали Надія, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 149 обстрілів (543 снаряди). Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 18 обстрілів. Під вогнем окупантів – вісім населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, смт Курдюмівка, с. Верхньокам’янське, с. Єлизаветівка, с. Костянтинопольське, с. Маркове, с. Предтечине Пошкоджено чотири житлові будинки (з них один багатоквартирний), чотири волонтерські автомобілі. За добу по області одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Миколаївщина

Учора внаслідок збиття силами протиповітряної оборони ворожого розвідувального БПЛА падіння уламків спричинило пожежу сухої трави та чагарників. Займання було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Учора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

Сьогодні зранку противник здійснив авіаційний удар по населених пунктах: Ольгівка, Берислав, Одрадокамянка. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень встановлюється. За минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли (332 снаряди), з них по м. Херсон – сім обстрілів (28 снарядів). Росіяни вчора атакувала Миколаївку з безпілотника. Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення. Потерпілого доставили до лікарні. Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. Внаслідок ворожого обстрілу міста Берислав поранень зазнав 57-річний чоловік. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще троє – отримали поранення.

Нагадаємо, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.