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Окупанти обстріляли центр Херсона: є постраждалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли центр Херсона: є постраждалі
Наслідки обстрілу Херсонщини, 10 листопада 2023 р.
фото: Херсонська МВА (ілюстративне)

29-річну жінку ушпиталено в стані середньої тяжкості

Сьогодні, у річницю визволення Херсона від російських окупантів, ворог знову обстріляв центр міста. Унаслідок цього постраждали дві жінки. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«Близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона. Внаслідок влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок постраждали двоє людей», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, 29-річна жінка отримала поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала. Її ушпиталено.

Крім того, у 53-річної херсонки – контузія та травма ноги. Потерпілій надано медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Нагадаємо, що 10 листопада президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона. 

До слова, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

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Теги: війна обстріл Херсон

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