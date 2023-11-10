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Зеленський провів засідання Ставки. Є важливі рішення про захист Херсона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки. Є важливі рішення про захист Херсона
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки»

Сьогодні, 10 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона. Про це глава держави повідомив у Telegram. 

«Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки», – наголосив президент.

Головні підсумки Ставки:

  • обговорили стратегічне бачення деокупації території України, а також конкретні кроки для його втілення. Були уточнені усі плани й розрахунки для продовження активних дій;
  • обговорено воєнний бюджет на наступний рік. Україна стане більш самодостатньою щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки;
  • було вислухано підсумки про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках, а саме: Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мелітопольському напрямках, а також лівобережжі Херсонської області.
  • вислухано доповідь про евакуацію українців та громадян наших країн-партнерів із Сектора Газа.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теги: авіація Володимир Зеленський озброєння Херсон

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