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Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сили оборони відбивають ворожі атаки і відвойовують територію
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 листопада

Триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 листопада.

Ворожі удари по Україні

Російські терористи застосували проти України дві керовані авіаційні ракети Х-59, протикорабельну ракету «Онікс», зенітну керовану ракету С-300, керовану ракету Х-31 та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних БпЛА.

Минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Червоний Став Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Сіверськ, Архангельське, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Іванівка, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші захисники відбили вісім атак.

На Лиманському напрямку противник за підтримки авіації вів штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено вісім артилерійських засобів, пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Авдіївка Бахмут

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