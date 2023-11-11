Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Річниця звільнення Херсона. Зеленський показав історичні фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Річниця звільнення Херсона. Зеленський показав історичні фото
Зеленський привітав українців з річницею звільнення Херсона
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Сьогодні Україна відзначає першу річницю визволення Херсона від російських окупантів

Президент Володимир Зеленський привітав українців із першою річницею звільнення Херсона від російських загарбників. У своєму Telegram-каналі глава держави показав фото з того історичного для всієї країни дня.

«Дорогі українці, українки! Сьогодні – перша річниця звільнення Херсона від російської окупації. Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знову й знову доводили на херсонських вулицях та в багатьох будинках і квартирах, що Україна – єдина. Уся – від північного кордону до нашого моря. Це місяці без зв’язку, без інформації, але з вірою – з вірою в Україну. Це зусилля багатьох людей, які рятували, допомагали, наближали... І, звісно, це емоції – це особливі емоції, коли бачиш, як свої повертаються, і коли знаєш, що Україна так само, як про Херсон, не забуває про свої міста й села, які зайняті ворогом.

Увесь Південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить «назавжди», хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди! Коли знаємо нашу мету. Коли це спільна мета. Коли ми в єдності. І коли єднаємо інших навколо української мети. Сьогодні одна з річниць, які формують нашу українську впевненість, що ми можемо.

Завдяки Херсонській операції правобережжя Дніпра було очищене від окупанта. Наші воїни тоді звільнили значну частину Херсонської області, додали захисту Миколаєву, Одесі, іншим містам і селам на півдні нашої держави та закріпили успіх України у битві за Чорне море. Крим тоді в усмішках херсонців, у словах радості, коли зустрічали наших воїнів, – Крим відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч.

Я пишаюся всіма нашими воїнами – усіма бригадами, кожним батальйоном, усіма солдатами й командирами, які билися торік. І всіма, хто зараз веде нашу державу хоч і важким, болісним, але таким потрібним – життєво потрібним – марафоном до гарантованої свободи України. Незалежність, яка має силу переходити від покоління до покоління, здобувається саме в боях, черпає енергію в єдності народу та гартує свій дух саме тоді, коли чує вдячність звільнених від ворога людей – тих, хто чекав на Україну, і чия віра справдилась.

Дорогий народе! Росія весь цей рік мститься за свободу Херсону та іншим нашим звільненим містам. Обстріли щодня. Бомби, артилерія, ракети. Лише від учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку майже сорок дронів і ракет… Балістика проти Києва, дрони й ракети проти Одещини, Харківщини. Свідомі знущання від ворога. Щодня! Але жодного дня нашого відчаю!

10 фото
На весь екран
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Ніхто з нас не має легковажити тим, що за ворог проти нас. Україна знає, що ворог не слабкий, ненажерливий. Але Україна вміє його долати! Як і торік, Росія прагне знищити нашу країну, наше життя. Як і торік, ми маємо знищувати окупанта. Україна це робить. І сьогодні, дорогі українці, українки, будь ласка, подякуйте тим, хто свою силу й своє життя поставив на захист України та українців. Хто воює зараз. Хто на бойових постах зараз. Хто тренується, щоб поповнити бойові бригади. І хто працює зараз, щоб у наших воїнів були снаряди й зброя, броня та авіація, ППО і РЕБ. Щоб ми могли давати захист українцям і щоб Україна могла повертати свободу своїй землі.

Я дякую всім, хто зараз у Херсоні працює для захисту наших людей! Я дякую всім, хто б’ється на лівобережжі Херсонщини заради України! Я дякую всім, хто боронить українське життя! Наше життя, яке обов’язково переможе. Слава Україні!», – сказав у своєму зверненні Зеленський.

Нагадаємо, що бої за Херсон почалися одразу після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року. Місто було окуповане росіянами 1 березня того ж року. А в ході контрнаступу на Півдні, 11 листопада 2022 року, ЗСУ визволили Херсон та відкинули ворожі війська на лівий берег Дніпра.

До слова, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також записав відео-привітання в річницю визволення Херсона.

Теги: деокупація Херсон Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матеріал назвали маніпулятивним, насиченим одноосібними аргументами та сумнівними фактами
У Центрі боротьби з дезінформацією розкритикували статтю в Time про Зеленського
2 листопада, 10:06
Олександр Тарнавський розповів, чому росіяни прийняли рішення покинути Херсон
Чому росіяни втекли з Херсона? Командувач назвав причину
4 листопада, 03:10
Українські воїни відбили 13 атак противника на Авдіївському напрямку
Авіація ЗСУ ефективно відпрацювала по зенітно-ракетних комплексах противника
7 листопада, 19:17

Події в Україні

Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід
Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід
Річниця звільнення Херсона. Зеленський показав історичні фото
Річниця звільнення Херсона. Зеленський показав історичні фото
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
ЗСУ похвалилися успіхами на Таврійському напрямку
ЗСУ похвалилися успіхами на Таврійському напрямку
СБУ показала, як росіяни палають під Авдіївкою
СБУ показала, як росіяни палають під Авдіївкою
Буданов записав відео у першу річницю визволення Херсона
Буданов записав відео у першу річницю визволення Херсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Феномен Ірини Фаріон
18K
Стало відомо, у якій країні ЄС офіційно працює рекордна кількість українців
17K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин
4610
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
4557
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3000
У Києві та області прогриміла серія вибухів

Новини

Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Вчора, 05:15

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту