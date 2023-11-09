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Українські воїни знищили на Таврійському напрямку новітній російський ЗРК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські воїни знищили на Таврійському напрямку новітній російський ЗРК
фото ілюстративне

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку

Сили оборони знищили на Тавійському напрямку новітній російський зенітно-ракетний комплекс С-300В4. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Загалом на таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав 23 авіаудари, провів 44 бойових зіткнення та здійснив 888 артобстріли.

«Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки  Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу «Таврія» протягом доби виконали 1241 вогневе завдання.

Загальні втрати ворога склали 542 особи.

Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, два танки, три бойових броньованих машини, сім артсистем, один протитанковий ракетний комплекс, три засоби ППО, зокрема – ЗРК С-300В4, 26 БпЛА, три автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та один інший важливий об’єкт.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Теги: Запоріжжя окупанти ЗСУ війна

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