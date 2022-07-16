Окупанти розміщують на Запорізькій АЕС ракетні комплекси

Росіяни обстрілюють Нікополь із території Запорізької АЕС

Російські військові встановлюють на території захопленої ними Запорізької АЕС ракетні комплекси, із яких обстрілюють район Нікополя. Про це повідомив очільник «Енергоатома» Петро Котін в ефірі телемарафону.

«Що стосується Запорізької АЕС: ситуація там дуже напружена, і з кожним днем вона стає все більш напруженою. Туди завозиться техніка окупантів, зокрема ракетні комплекси, з яких вже є обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя», - сказав він.

За словами голови «Енергоатома», на майданчику станції, як і раніше, перебувають до 500 російських солдатів, які контролюють її периметр. Також на ЗАЕС присутні важка техніка, зброя та вибухівка окупантів.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що завдяки нашим операторам, атомна станція працює, а безпекова ситуація там відносно контрольована. Він зауважив, що навіть у таких умовах відповідальні професіонали продовжують робити свою роботу.

Старух упевнений, що незабаром Енергодар буде звільнено, а робота працівників ЗАЕС повернеться у нормальний режим.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня.

Загарбницька армія перетворила окуповану Запорізьку атомну електростанцію на військову базу.

Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.