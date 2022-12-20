Окупанти перекидають мобілізованих і техніку з Далекого Сходу – Генштаб

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Російські загарбники зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Зокрема, противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. На інших напрямках ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

«Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації», – зазначають в Генштабі.

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Раніше повідомлялося, що росіяни в Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною. Техніку звозять з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни.

Крім того, Резніков назвав терміни, коли російські загарбники можуть створити ударне угруповання в Білорусі.