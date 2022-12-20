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Росія може створити ударне угруповання в Білорусі. Резніков назвав терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія може створити ударне угруповання в Білорусі. Резніков назвав терміни
Росіяни можуть створити ударне угруповання у січні-лютому 2023 року
фото ілюстративне

Міністр оборони: «Ризик повторного наступу росіян із Білорусі завжди існує»

Російські загарбники можуть створити ударне угруповання в Білорусі в січні-лютому 2023 року, яке складатиметься з мобілізованих. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

Резніков уточнив, що коли військово-політичне керівництво говорить про період січня-лютого 2023 року, то має на увазі готовність росіян створити потенційне ударне угруповання з мобілізованих. За його словами, ризик повторного наступу росіян із Білорусі завжди існує, оскільки Білорусь є недружньою країною, яка дозволяє атакувати Україну зі своєї території.

«Залучення армії Білорусі – це інше питання. Зараз ударних угруповань немає, їм потрібен час, але ми це побачимо. Наші військові та сили оборони готові до цього», – сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що росіяни в Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною. Техніку звозять з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни.

Крім того, ЗСУ розкрили мету маневрів російських винищувачів у Білорусі.

Нагадаємо, вчора Путін з урядовою делегацією прилетів у Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення. 

Це перша за останні три роки поїздка російського диктатора у Білорусь. До цього всі російсько-білоруські зустрічі відбувалися на російській території.

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Теги: Білорусь війна росія окупанти Україна

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