Росіяни в Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною
Техніку звозять з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни
РФ почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими з Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі гаюн».
«Упродовж сьогоднішнього дня фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу ЗС РФ з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь – ближче до кордону з Україною», – йдеться в повідомленні.
Раніше ЗСУ розкрили мету маневрів російських винищувачів у Білорусі.
Нагадаємо, вчора Путін з урядовою делегацією прилетів у Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення.
Це перша за останні три роки поїздка російського диктатора у Білорусь. До цього всі російсько-білоруські зустрічі відбувалися на російській території.
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