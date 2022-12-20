Росіяни в Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною

Техніку звозять з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни

РФ почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими з Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі гаюн».

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«Упродовж сьогоднішнього дня фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу ЗС РФ з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь – ближче до кордону з Україною», – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗСУ розкрили мету маневрів російських винищувачів у Білорусі.

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Нагадаємо, вчора Путін з урядовою делегацією прилетів у Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення.

Це перша за останні три роки поїздка російського диктатора у Білорусь. До цього всі російсько-білоруські зустрічі відбувалися на російській території.