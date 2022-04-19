Окупанти перекидають на Харківщину додаткові зенітні ракетні дивізіони

У Бєлгородській області вороз розгорнув зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300

Російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова.

За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК «Тор» до Харківської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 19 квітня.

Водночас у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

Нагадаємо, 19 квітня вранці губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про обстріл села Головчино Грайворонського району нібито з боку України.

Раніше губернатор Бєлгородської області РФ вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

Триває 55-та доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.