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    Росія вчергове сама обстріляла свої прикордонні села

    У Бєлгородській області обстріляно село - Росія вчергове сама обстріляла свої прикордонні села
    У Бєлгородській області обстріляно село

    Окупанти недолуго намагаються довести росіянам, що це Україна - агресор

    Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про обстріл села Головчино Грайворонського району нібито з боку України. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

    За словами губернатора, є постраждала та руйнування.

    «Був обстріл з боку України села Головчино Грайворонського району. Є руйнування... Є постраждалий, це місцева мешканка. Їй зараз надається вся необхідна медична допомога», - написав Гладков у соцмережі.

    Нині у селі здійснюється обхід будинків.

    Раніше губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

    Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія вчергове сама обстріляла свої прикордонні села