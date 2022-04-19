Окупанти захопили вишки «Київстару» на Херсонщині

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни

Вишки та офісні приміщення мобільного оператора «Київстар» в області захопили російські військові. Майно критичної інфраструктури перейшло під контроль окупантів. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зазначено, що прокурори вживають можливих заходів для документування воєнних злочинів, які вчинили війська РФ.

Зазначимо, що на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей загарбники теж використовують захоплені вишки для роботи місцевих операторів. Крім того, оператори в ОРДЛО працюють на українському коді «+380».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, окупанти на Херсонщині продовжують підготовку до «референдуму».

За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

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