Ворожі кораблі відійшли майже на 200 км від українських берегів

Вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось від наших берегів

Окупанти годину штурмували позиції ЗСУ під Херсоном

На півдні України окупанти не полишають спроб наступу. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Так, наразі на Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.

18 квітня майже годинний штурм російськими військами українських позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил. За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 окупантів та п’ять одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.

У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.

«Сили охорони та оборони півдня єдиним фронтом протидіють всім ворожим проявам від бойових зіткнень до викриття і припинення диверсійної діяльності», - зазначає Оперативне командування «Південь».

Нагадаємо, увечері 18 квітня в Миколаєві прогриміло кілька вибухів.

14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.