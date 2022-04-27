Окупанти планують побудувати парк на старовинному цвинтарі в Бахчисараї

На територію старовинне кладовища Саускан, яке ще називається Ханським, вже заїхала будівельна техніка

Ворог планує створити зону відпочинку на території старовинного мусульманського цвинтаря в Бахчисараї. Про це повідомила Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова.

«Нехтуючи звичаями, традиціями, культурою корінного народу Криму – кримських татар на території старовинного мусульманського цвинтарю в Бахчисараї агресор планує створити зону відпочинку. Ще в лютому на територію старовинне кладовища Саускан, яке ще називається Ханським, вже заїхала будівельна техніка», – повідомила Денісова.

Кримські татари продовжують боротися за свої цінності, пишуть листи до окупаційної влади з вимогами припинити будівництво, але все марно. Громадяни України вимагають терміново зупинити земляні роботи по створенню парку і використання цвинтаря як зони розваг, що суперечить релігії та традиціям кримських татар.

«Рашисти порушують статті 4 та 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, згідно яких окупаційна влада зобов’язана поважати та забезпечити охорону та збереження культурних цінностей на окупованій території. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні», – написала Денісова.

Нагадаємо, раніше у інтерв’ю «Главкому» очільник української делегації у Міжнародному суді ООН та колишній постійний представник президента в Автономній республіці Крим Антон Кориневич розповів, що багато кримчан хочуть повернутися під український прапор і не підтримують війну в Україні.