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    Події в Україні

    В Україну прибув генсек ООН

    В Україну прибув генсек ООН
    фото з відкритих джерел

    Гутерреш прибув в Україну після відвідування Москви

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув із візитом в Україну. Про це Гутерреш особисто написав у Твіттері.

    «Я прибув в Україну після відвідування Москви. Ми продовжимо нашу роботу щодо розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше завершиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу», – повідомив генсек у середу.

    Нагадаємо, у Москві відбулася зустріч очільника Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша із диктатором Володимиром Путіним. Під час неї господар Кремля зробив низку дивних заяв, у тім числі і про початок війни в Україні. Як повідомлялося, очільник Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш не міг стримати неприязні до президента РФ, з яким зустрічався у вівторок, 26 квітня. Попри протокол, генеральний секретар ООН намагався відсунутися від Володимира Путіна, який сидів за столом навпроти нього.

    До слова, 20 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш направив запит до постійних представництв України та Росії при ООН із проханням про зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Україна Антоніу Гутерріш окупація #stoprussia
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    В Україну прибув генсек ООН