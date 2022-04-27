В Україну прибув генсек ООН

Гутерреш прибув в Україну після відвідування Москви

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув із візитом в Україну. Про це Гутерреш особисто написав у Твіттері.

«Я прибув в Україну після відвідування Москви. Ми продовжимо нашу роботу щодо розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше завершиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу», – повідомив генсек у середу.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

Нагадаємо, у Москві відбулася зустріч очільника Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша із диктатором Володимиром Путіним. Під час неї господар Кремля зробив низку дивних заяв, у тім числі і про початок війни в Україні. Як повідомлялося, очільник Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш не міг стримати неприязні до президента РФ, з яким зустрічався у вівторок, 26 квітня. Попри протокол, генеральний секретар ООН намагався відсунутися від Володимира Путіна, який сидів за столом навпроти нього.

До слова, 20 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш направив запит до постійних представництв України та Росії при ООН із проханням про зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.