Хто ще бере участь у війні Росії проти України

Війну виграють армія і тил спільно

Світ має брати участь у війні в Україні. Саме так, а не просто допомагати.

Якщо поки жодна армія не готова увійти в Україну та нанести безпосередній удар по ворогу, то це ж лише одна з форм участі у війні.

Максимальне постачання всіх ресурсів для ведення війни за прямим запитом України – це і є участь у війні

І нітрішечки не менше. Війну виграють армія і тил спільно. Тилу в нас не виявилося. Влада не забезпечила розвиток та фінансування армії ще до початку вторгнення, не подбала про логістику та багато всього іншого.

Дехто не втік і раптом зрозумів, що однією з цілей ворога було і його фізичне усунення, а тому дещо переглянув у своїх позиціях – і на тому спасибі.

А тил, за три роки закатаний в асфальт, хтось має забезпечити. Переведення економіки на воєнний лад провалилося через неготовність і ракетні удари ворога по підприємствах оборонки. На наявних резервах ми б протрималися пару тижнів і то завдяки постачанню із США й Британії ще до 24 лютого.

Колективний цивілізований світ у режимі реального часу забезпечує нам усі можливості тилу для підтримки успішного ведення війни. Це і є участь у війні

Механізм колективного ленд-лізу. Формально його досі нема навіть у США, а неформально з Америкою та Британією він уже повноцінно діє, а зараз має поширитися на ширше коло держав.

Механізм надзвичайно важливий, оскільки гарантує швидке й повноцінне забезпечення ЗСУ.

Джерело: блог Тараса Чорновола

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