Дніпропетровщина: рашисти тричі за добу обстріляли область касетними боєприпасами

У результаті обстрілу село залишилось частково без світла

Російські окупанти тричі з початку дня обстріляли Дніпропетровщину касетними боєприпасами. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграмі.

Йдеться про населені пункти, які межують з Херсонщиною.

«Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною. Людей, на щастя, не зачепило», – написав він.

За попередньою інформацією, в результаті обстрілу село залишилось частково без світла. Працюють фахівці.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Дніпропетровщиною українські військові збили ракету російських окупантів. Уламки не зачепили мирних мешканців. Також окупанти вночі з артилерії зруйнували елеватор у Мар'янському на Дніпропетровщині.

Додамо, що удар також прийшовся на Зеленодольську ТЕЦ, внаслідок чого вона загорілася. Рятувальники ліквідували загоряння, проте потрібен час, аби відновити роботу об'єкта. Нагадаємо, що Зеленодольська громада часто перебуває під ворожими обстрілами. Так, 20 квітня ворог обстріляв Зеленодольськ з «Ураганів», влучив по комунікаціях і залишив місто без світла та води.