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    Російські політики визнають: їхня держава − фашистська (відео)

    В Росії почались протесні настрої? - Російські політики визнають: їхня держава − фашистська (відео)
    В Росії почались протесні настрої?
    скріншот з відео

    Триває 47-й день повномасштабної війни Росії проти України

    У Москві скасували конкурс дитячого малюнка, на знак протесту проти війни в Україні.

    На зборах Красносільського району Москви, місцеві депутати визнали, що проводити дитячі конкурси в той час, коли сотні українських дітей гинуть від російських бомб − абсолютний цинізм.

    Але набільш показово, що наприкінці засідання, депутатка Олена Котеночкіна оголошує Росію фашистською державою.

    «Банкет під час чуми (пояснюючи, чому треба скасувати конкурс малюнків. − Ред.). Чиновники робили для себе святкування дня перемоги, і до чого це призвело? До створення фашистської держави», − заявила жінка.

    Нагадаємо, раніше ми писали, що голова російської об'єднаної демократичної партії «Яблуко» та депутат Мосміськдуми в РФ Сергій Митрохін висловився проти війни.

    За його словами, ця «спецоперація» забере в сотні разів більше людських життів, ніж ті жертви, які за вісім років були на Донбасі. При чому з обох сторін.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські політики визнають: їхня держава − фашистська (відео)