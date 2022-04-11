Російські політики визнають: їхня держава − фашистська (відео)

Триває 47-й день повномасштабної війни Росії проти України

У Москві скасували конкурс дитячого малюнка, на знак протесту проти війни в Україні.

На зборах Красносільського району Москви, місцеві депутати визнали, що проводити дитячі конкурси в той час, коли сотні українських дітей гинуть від російських бомб − абсолютний цинізм.

Але набільш показово, що наприкінці засідання, депутатка Олена Котеночкіна оголошує Росію фашистською державою.

«Банкет під час чуми (пояснюючи, чому треба скасувати конкурс малюнків. − Ред.). Чиновники робили для себе святкування дня перемоги, і до чого це призвело? До створення фашистської держави», − заявила жінка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова російської об'єднаної демократичної партії «Яблуко» та депутат Мосміськдуми в РФ Сергій Митрохін висловився проти війни.

За його словами, ця «спецоперація» забере в сотні разів більше людських життів, ніж ті жертви, які за вісім років були на Донбасі. При чому з обох сторін.