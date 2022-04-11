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    Окупанти примусово вивезли дітей із Маріуполя до «ДНР» та «ЛНР»

    Дітей із заблокованого Маріуполя окупанти примусово вивезли на непідконтрольні ЗСУ території - Окупанти примусово вивезли дітей із Маріуполя до «ДНР» та «ЛНР»
    Дітей із заблокованого Маріуполя окупанти примусово вивезли на непідконтрольні ЗСУ території
    фото з відкритих джерел

    Щонайменше 26 дітей примусово евакуювали до так званих ДНР і ЛНР й у Росію

    Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та в РФ. Про це повідомили представники ОГП на сторінці у Facebook.

    Як встановили слідство, у березні 2022 року збройні сили РФ під приводом евакуації примусово вивезли на тимчасово окуповану територію псевдореспубліки «ДНР» 12 неповнолітніх пацієнтів Обласного дитячого кістково-туберкульозного центру міста Маріуполя.

    Ще 14 дітей – вихованців двох дитячих будинків сімейного типу разом із трьома прийомними батьками російські окупанти незаконно перевезли з міста Маріуполя до Ростовської області РФ.

    Такі протиправні дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином, нагадали представники Офісу Генпрокурора.

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    Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти зобов'язують дітей ходити до школи під обстрілами.

    Зокрема, від педагогів вимагають розпочати навчальний процес у Волновасі на Донеччині.


    Теги: Маріуполь росія окупанти діти війна депортація
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    Окупанти примусово вивезли дітей із Маріуполя до «ДНР» та «ЛНР»