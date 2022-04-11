Окупанти примусово вивезли дітей із Маріуполя до «ДНР» та «ЛНР»

Щонайменше 26 дітей примусово евакуювали до так званих ДНР і ЛНР й у Росію

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та в РФ. Про це повідомили представники ОГП на сторінці у Facebook.

Як встановили слідство, у березні 2022 року збройні сили РФ під приводом евакуації примусово вивезли на тимчасово окуповану територію псевдореспубліки «ДНР» 12 неповнолітніх пацієнтів Обласного дитячого кістково-туберкульозного центру міста Маріуполя.

Ще 14 дітей – вихованців двох дитячих будинків сімейного типу разом із трьома прийомними батьками російські окупанти незаконно перевезли з міста Маріуполя до Ростовської області РФ.

Такі протиправні дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином, нагадали представники Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти зобов'язують дітей ходити до школи під обстрілами. Зокрема, від педагогів вимагають розпочати навчальний процес у Волновасі на Донеччині.



