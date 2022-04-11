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    Ситуація у Маріуполі. Залужний гарантує: ми робимо усе можливе й неможливе

    Залужний: проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень - Ситуація у Маріуполі. Залужний гарантує: ми робимо усе можливе й неможливе
    Залужний: проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень

    Головнокомандувач ЗСУ прокоментував інформацію про критичну ситуацію з облогою наших військ

    Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе й неможливе.

    «Триває оборона Маріуполя. Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках», повідомив Залужний.

    Зазначимо, 10 квітня захисники Маріуполя «азовці» розповіли, що з ними вже ніхто не зв’язується та не беруть слухавку більше двох тижнів.

    Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та в РФ.

    У Маріуполі російські окупанти влаштували «зачистку» серед цивільних. Рашисти вбивають кожного, хто любить Україну та їм не скорився.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ситуація у Маріуполі. Залужний гарантує: ми робимо усе можливе й неможливе