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Окупанти посили захист аеродрому під Севастополем: супутникові знімки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти посили захист аеродрому під Севастополем: супутникові знімки
Супутниковий знімок аеродрому «Бельбек»
фото: «Крымский ветер»

На військовій базі з'явилися додаткові ППО

Росіяни розмістили на аеродромі  «Бельбек» під тимчасово окупованим Севастополем комплекси ППО та радіолокаційні станції. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на супутникові знімки, розміщені OSINT-проєктом Radio & Nukes.

На знімках авіабази окупантів можна побачити:

  • дві РЛС далекого радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У;
  • РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономна типу 96Л6;
  • радар підходу RSP-27, що використовується для допомоги літакам під час посадки;
  • комплекс протиповітряної оборони ближньої дії «Панцир-С2».

Крім того, у мережі з’явився графік зони дії радарів на аеродромі  «Бельбек». Однак наразі він не точний, оскільки не враховує окремі конкретні характеристики кожної радіолокаційної станції.

Графік зони дії радарів на аеродромі Бельбек
Графік зони дії радарів на аеродромі Бельбек
фото: «Крымский ветер»

Нагадаємо, що 25 жовтня в окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи.

Як повідомлялося, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал». 

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Теги: Севастополь Крим системи ППО

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