Окупанти посили захист аеродрому під Севастополем: супутникові знімки
На військовій базі з'явилися додаткові ППО
Росіяни розмістили на аеродромі «Бельбек» під тимчасово окупованим Севастополем комплекси ППО та радіолокаційні станції. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на супутникові знімки, розміщені OSINT-проєктом Radio & Nukes.
На знімках авіабази окупантів можна побачити:
- дві РЛС далекого радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У;
- РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономна типу 96Л6;
- радар підходу RSP-27, що використовується для допомоги літакам під час посадки;
- комплекс протиповітряної оборони ближньої дії «Панцир-С2».
Крім того, у мережі з’явився графік зони дії радарів на аеродромі «Бельбек». Однак наразі він не точний, оскільки не враховує окремі конкретні характеристики кожної радіолокаційної станції.
Нагадаємо, що 25 жовтня в окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи.
Як повідомлялося, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал».
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