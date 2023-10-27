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Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
фото з відкритих джерел

Стан колаборанта оцінюється як важкий 

У тимчасово окупованій Ялті скоїли замах на колаборанта Олега Царьова, підірвався черговий корабель окупантів, Німеччина відправила новий пакет військової допомоги Україні. «Главком» зібрав у добірку новини 27 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Пропагандисти заявили про напад на колаборанта Царьова у Ялті

У тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Радник так званого глави Криму Олег Крючков не спростував інформацію про поранення Царьова, втім закликав дочекатися офіційних коментарів від окупантів.

Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Уряд Німеччини виділив Україні новий пакет військової допомоги. Він включає ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та іншу зброю. У рамках пакету допомоги Україні передали не лише військову техніку, але й дрони, снаряди та амуніцію.

У Севастополі підірвався протимінний корабель РФ

У тимчасово окупованому Криму (в Севастополі) підірвався протимінний корабель РФ. За словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно «нарізав кола» останні кілька днів. Повідомляють, що із машинного відділення повалив дим, після чого його відтягли його в бік Стрілецької бухти.

Справа Коломойського: суд продовжив запобіжний захід

Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці. Про це стало відомо із трансляції засідання суду, на якому були присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти.

Дві країни заблокували допомогу Україні на 50 млрд євро

Лідери Угорщини та Словаччини виступили проти виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС у Брюсселі. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримка України «не працює». Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, у свою чергу, послався на проблеми корупції в Україні, які заважають виділенню коштів.

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Теги: розвідка міністр напад корабель суд Олег Царьов Крим

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