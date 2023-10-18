Після ударів ЗСУ Путін наказав патрулювати небо над Чорним морем літаками з «Кинжалами»

За словами диктатора, ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км

Володимир Путін: «На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем»

Після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

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«На моє доручення Повітряно-космічні сили Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем», – сказав він.

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За словами диктатора, ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км.

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути вибухи. Повідомляється про гучний вибух, який розбудив мешканців в Євпаторії. Звуки вибуху було чути о 5:20 ранку. Вибух також чули в Сакському районі.

Раніше ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту.

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.