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Німеччина готує для України зимовий пакет допомоги на €1,4 млрд – Шольц

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина готує для України зимовий пакет допомоги на €1,4 млрд – Шольц
Пакет оцінюється в 1,4 млрд євро та включає, серед іншого, системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard
фото з відкритих джерел

Олаф Шольц: «Ми підтримуватимемо Україну так довго, як буде треба»     

Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні , основним завданням якого є створення «захисного щита». До нього, серед іншого, увійдуть системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на відкритті у Берліні 6-го Німецько-українського економічного форуму, пише «Укрінформ».

«Цивільна та військова допомога з початку війни з боку Німеччини сягнула 24 млрд євро», – поінформував Шольц і нагадав, що за цим показником ФРН є другим після США партнером, який підтримує Україну.

За його словами, наразі Німеччина готує зимовий пакет, основним завданням якого є створення «захисного щита» з огляду на очевидні плани РФ продовжувати бомбити енергетичну та іншу інфраструктуру, «використовувати холод як зброю проти цивільного населення». Пакет оцінюється в 1,4 млрд євро та включає, серед іншого, системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо.

Глава уряду зазначив, що минулого тижня було також схвалено пакет підтримки енергосистеми обсягом 80 млн євро.

Шольц зауважив, що Україна змогла попри війну забезпечити роботу економіки, та назвав очікувані цифри економічного зростання обнадійливими. За словами канцлера, не випадково, що активними в Україні є майже 2 тисячі німецьких компаній.

«Той, хто інвестує в Україну зараз, інвестує в майбутнього члена ЄС», – сказав канцлер і пообіцяв, що ФРН супроводжуватиме Україну на шляху реформ до членства в Євросоюзі.

Канцлер також закликав німецькі компанії у ФРН працевлаштовувати українців, адже багато хто з майже 1 млн біженців мають високу освіту та є працьовитими. Він закликав фірми краще інтегрувати українців.

Шольц підкреслив, що російський президент Володимир Путін помилився, коли думав, що зможе швидко завоювати Україну, але також тоді, коли вважав, що партнери України втомляться від підтримки.

«Ми підтримуватимемо Україну так довго, як буде треба. Разом з партнерами по ЄС, по G7 та багатьох інших країн ми не сумніваємося в нашій згуртованості та рішучості… Україна може покластися на Німеччину», – запевнив політик.

Раніше повідомлялося, що Україна та Німеччина утворили спільне оборонне підприємство.

 

Теги: Німеччина Україна Олаф Шольц системи ППО

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