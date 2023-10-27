Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Севастополі підірвався протимінний корабель РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Севастополі підірвався протимінний корабель РФ
Головне завдання корабля «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні
фото з соцмереж

Корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти

У тимчасово окупованому Криму (в Севастополі) підірвався протимінний корабель. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Крымский ветер».

«У Криму триває «Морський бій». За словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно «нарізав кола» останні кілька днів. Повідомляють, що із машинного відділення повалив дим. До корабля, що «закурив», підігнали буксир і відтягли його в бік Стрілецької бухти», – йдеться в повідомленні.

Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проекту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.

«Зважаючи на все, він знайшов, що шукав», – зазначають в Telegram-каналі.

Катери проекту 23040Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки і 6,8 м завширшки. Середня осідання – 1,6 м. Судна оснащені двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Раніше повідомлялося, що у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Теги: Крим війна окупанти корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму вибухнув патрульний корабель РФ
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ
11 жовтня, 18:52
Наслідки «бавовни» над Євпаторією
Росія заявила про атаку на патрульний корабель в Криму
14 вересня, 08:10
У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну
У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну
23 серпня, 11:46

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
18K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9863
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6428
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5768
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту