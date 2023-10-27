У Севастополі підірвався протимінний корабель РФ

Корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти

У тимчасово окупованому Криму (в Севастополі) підірвався протимінний корабель. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Крымский ветер».

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«У Криму триває «Морський бій». За словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно «нарізав кола» останні кілька днів. Повідомляють, що із машинного відділення повалив дим. До корабля, що «закурив», підігнали буксир і відтягли його в бік Стрілецької бухти», – йдеться в повідомленні.

Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проекту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.

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«Зважаючи на все, він знайшов, що шукав», – зазначають в Telegram-каналі.

Катери проекту 23040Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки і 6,8 м завширшки. Середня осідання – 1,6 м. Судна оснащені двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Раніше повідомлялося, що у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

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Авіаційних ударів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.