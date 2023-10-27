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Росія намалювала МіГи на аеродромі в Севастополі: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія намалювала МіГи на аеродромі в Севастополі: супутникові знімки
Російські Міг-31 на аеродромі в Севастополі
фото: супутниковий знімок

На лінії польоту можна побачити додаткові чотири одиниці винищувачів МіГ-31 без тіней

Російські терористи ймовірно намалювали графіті чотирьох винищувачів МіГ-31 на аеродромі Бельбек тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив OSINT-розслідувач MT Anderson.

Аналітик відзначив, що на лінії польоту можна побачити додаткові чотири одиниці винищувачів МіГ-31. Увагу слід звернути саме на відсутність тіней.

Росія намалювала МіГи на аеродромі в Севастополі: супутникові знімки фото 1
Росія намалювала МіГи на аеродромі в Севастополі: супутникові знімки фото 2

На його думку, ймовірно, російські терористи використовують ангари, аби захистити чи сховати власну авіацію.

Нагадаємо, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал». 

Ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км.

Теги: Крим Севастополь літак

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