Росія намалювала МіГи на аеродромі в Севастополі: супутникові знімки
На лінії польоту можна побачити додаткові чотири одиниці винищувачів МіГ-31 без тіней
Російські терористи ймовірно намалювали графіті чотирьох винищувачів МіГ-31 на аеродромі Бельбек тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив OSINT-розслідувач MT Anderson.
Аналітик відзначив, що на лінії польоту можна побачити додаткові чотири одиниці винищувачів МіГ-31. Увагу слід звернути саме на відсутність тіней.
На його думку, ймовірно, російські терористи використовують ангари, аби захистити чи сховати власну авіацію.
Нагадаємо, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал».
Ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км.
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