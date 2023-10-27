Росія намалювала МіГи на аеродромі в Севастополі: супутникові знімки

Російські Міг-31 на аеродромі в Севастополі

На лінії польоту можна побачити додаткові чотири одиниці винищувачів МіГ-31 без тіней

Російські терористи ймовірно намалювали графіті чотирьох винищувачів МіГ-31 на аеродромі Бельбек тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив OSINT-розслідувач MT Anderson.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітик відзначив, що на лінії польоту можна побачити додаткові чотири одиниці винищувачів МіГ-31. Увагу слід звернути саме на відсутність тіней.

На його думку, ймовірно, російські терористи використовують ангари, аби захистити чи сховати власну авіацію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, після успішних атак ЗСУ по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, росіяни будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками оснащеними ракетами «Кинжал».

Ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км.