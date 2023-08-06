Окупанти поцілили у приватний будинок на Харківщині: є загибла і поранений

Під ударом знову опинився Куп’янський район

Російські загарбники сьогодні, 6 серпня, вдарили по одному з сіл Харківської області, унаслідок чого загинула жінка. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За його словами, росіяни обстріляли село Подоли у Куп’янському районі. Російські снаряди зруйнували приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.

«Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення, госпіталізований до медичного закладу», – заявив Синєгубов.

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Нагадаємо, 5 серпня ворог влучив керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп'янському районі Харківської області. Унаслідок цього двоє людей загинули, ще четверо – поранені.

До слова, сьогодні зранку російські загарбники атакували Харків ракетами.

Як відомо, триває 529-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет «Калібр» було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. Крім того, ворог завдав 62 авіаційні удари. Зокрема застосував чотири ударні дрони типу Shahed – усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.