Удар по центру переливання крові на Харківщині: двоє людей загинули

Унаслідок учорашньої атаки поранені четверо осіб

Учора, 5 серпня, ворог влучив керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп'янському районі Харківської області. Унаслідок цього двоє людей загинули, ще четверо – поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, ця терористична атака сталася приблизно о 20:20 у суботу. На місці удару виникла масштабна пожежа.

«За попередніми даними, загинули двоє чоловіків, ще четверо отримали поранення. Деталі з‘ясовуються», – зазначив Синєгубов.

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Також він додав, що минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.



«Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років», – звітував голова області.



Крім того, у селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки. А в результаті ворожого удару по селу Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог гатив по будівлях перепелиної ферми.

Нагадаємо, учора ввечері російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові.

До слова, сьогодні зранку російські загарбники атакували Харків ракетами.