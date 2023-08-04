ЗСУ контрнаступають на двох напрямках: результати боїв

На Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій

Ворог відчайдушно намагається зупинити контрнаступ України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Там стратегічні напрямки його наступу. Ворог вважає, що завдавши удар по сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз доклалають саме на сході», – йдеться в повідомленні.

Наші війська вчора і сьогодні весь відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась.

Ідуть важкі бої. Мета ворога відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону.

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Крім того на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

«Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани», – додала Маляр.

На Бахмутському напрямку теж складна ситуація. На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух вперед. На північному фланзі ворог атакує – ЗСУ відбивають атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції.

Також на сході ворог атакує Авдіівський і Мар’їнський напрямки. Там теж гарячі бої, але наші оборонці не дають ворогу просуватись.

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«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ворог чинить шалений спротив. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. Здійснювати стримуючі здійснюють десантників. В таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед», – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.