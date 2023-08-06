Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки ворога на кількох напрямках – Генштаб

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки ворога на кількох напрямках – Генштаб
Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень
фото: Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 серпня

Триває 528-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 серпня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет «Калібр» було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. Крім того, ворог завдав 62 авіаційних удари. Зокрема застосував 4 ударних дрони типу Shahed - усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівка, Стрілеча, Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Бобилівка, Студенок, Миропілля, Грабовське Сумської області та Караїчне, Бударки і Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Серебрянка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Роздолівка.

На Бахмутському напрямку сили оборони струмують противника в районі Курдюмівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Тихонівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Орлівка, Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Гергіївка, Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівка, Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.

На Запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари, вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Щербаки, Малі Щербаки, П’ятихатки, Степногірськ та Червонодніпровка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівка, Дніпровське, Білозерка, Кізомис, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Теги: Костянтинівка наступ ворог населення озброєння Херсон Авдіївка Миколаїв Генштаб окупанти Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кривому Розі сталося одразу дві пожежі
Окупанти вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу: перші деталі
8 липня, 07:42
На Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають гарячі бої
ЗСУ розміновують місцевість та палять ворога артилерією – Маляр про наступ на півдні
9 липня, 21:44
Протягом минулої доби росіяни 19 разів атакував наші позиції
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот росіян
12 липня, 15:06
Росіяни вивезли 280 дітей із Луганщини до Калмикії – Центр нацспротиву
Росіяни вивезли 280 дітей із Луганщини до Калмикії – Центр нацспротиву
13 липня, 15:53
Бахмут: Сирський показав роботу снайперів по позиціях окупантів (відео)
Бахмут: Сирський показав роботу снайперів по позиціях окупантів (відео)
24 липня, 14:04
Будівля Ізмаїльського морського вокзалу – візитна картка міста
Ворог зруйнував морвокзал Ізмаїла, який був відреставрований лише кілька років тому
2 серпня, 11:18
Володимир Путін
Путін розповів нову байку, чому РФ не може припинити обстріли України
30 липня, 01:44
Росія ударила по порту на Дунаї навпроти члена НАТО Румунії
Обстріл Ізмаїла: РФ атакує, аби перешкодити Україні експортувати зерно – Reuters
2 серпня, 15:55
ЗСУ береже особовий склад та не здійснює лобові атаки
Контрнаступ: ЗСУ розповіли про тактику на Бахмутському напрямку
Вчора, 22:06

Події в Україні

Військовий експерт сказав, яка головна проблема української армії
Військовий експерт сказав, яка головна проблема української армії
Вибухи в українських містах, нова кампанія України щодо ізоляції РФ: головне за ніч
Вибухи в українських містах, нова кампанія України щодо ізоляції РФ: головне за ніч
Командувач Повітряних сил Микола Олещук привітав колег із професійним святом
Командувач Повітряних сил Микола Олещук привітав колег із професійним святом
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки ворога на кількох напрямках – Генштаб
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки ворога на кількох напрямках – Генштаб
Окупанти вивозять награбоване зерно з Херсонщини через Крим – Центр нацспротиву
Окупанти вивозять награбоване зерно з Херсонщини через Крим – Центр нацспротиву
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Ракетна атака: у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи
46K
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
24K
Контрнаступ ЗСУ: генерал розкрив важливі нюанси
16K
Військком-хабарник на фронті. Що не так з цією ситуацією
14K
Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
12K
Повітряний переполох: Росія підняла винищувач над Чорним морем

Новини

Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Сьогодні, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
Вчора, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Вчора, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Вчора, 08:54

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту