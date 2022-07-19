Окупанти прислали у Запорізьку область «прем'єр-міністра» з Росії (фото)

Окупанти розставляють своїх людей на «посади» у Запорізькій області

Російські окупанти призначили «головою уряду» Запорізької області Антона Кольцова, який досі був першим заступником губернатора – головою уряду Вологодської області РФ. Про це повідомив російським ЗМІ член «головної ради тимчасової адміністрації регіону» Володимир Рогов.

Характеризуючи Кольцова, він сказав, що це – «людина, яка пропрацювала у структурах «Сєвєрсталі», що важливо для Запорізької області, тому що металургія у нас займає більшу частину».

На початку липня у Запорізькій області окупанти призначили ще двох своїх керівників – «заступників голови адміністрації». Пости зайняли ексдепутат Держдуми Андрій Козенко та колишній перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Віктор Ємельяненко.

Як повідомлялося, рашисти можуть депортувати мешканців Мелітополя за проукраїнську позицію.

До слова, головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо зараз може перебувати в комі. 11 липня у Херсоні спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо. Це вже не перша спроба ліквідувати зрадника.



