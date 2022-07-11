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    Події в Україні

    У Херсоні вчинено спробу замаху на зрадника Сальдо

    Це вже не перша спроба ліквідувати колаборанта - У Херсоні вчинено спробу замаху на зрадника Сальдо
    Це вже не перша спроба ліквідувати колаборанта
    фото з відкритих джерел

    Охорона гауляйтера виявила вибухівку

    У Херсоні спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо. Це вже не перша спроба ліквідувати зрадника. Новину повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

    Він заявив, що зрадника хотіли підірвати за допомогою саморобної бомби.

    «У Херсоні спробували вчинити замах на «голову» окупаційної адміністрації області Володимира Сальдо. Нічого, Сальдо. Це вже не перший замах на тебе. Наступний буде те, що треба», – заявив Братчук.

    Підтвердив спробу замаху також нардеп Олексій Гончаренко.

    Як повідомлялося у середині червня, інформацію про «теракт проти Сальдо» спростували губернатор і сам зрадник.

    Тим часом на Харківщині загинув гауляйтер стратегічно важливого для окупантів селища Великий Бурлук. За даними російських ЗМІ, його автівку підірвали.

    Раніше автомобіль колаборанта Савлученка у Херсоні підірвали партизани – ОВА.

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    Теги: росія окупанти війна Олексій Гончаренко Україна Херсон окупація охорона #stoprussia
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    У Херсоні вчинено спробу замаху на зрадника Сальдо