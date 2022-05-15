Окупанти продовжують гатити ракетами у будинки жителів Гуляйполя (фото)

Правоохоронці зафіксували руйнування від ворожих атак у багатьох будинках місцевих мешканців

Упродовж усієї доби 14 травня окупанти продовжували обстрілювати Гуляйполе та трощити цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Правоохоронці зафіксували руйнування від ворожих атак у багатьох будинках місцевих мешканців. Внаслідок обстрілу у домівках зруйновані дахи, посічені стіни, вибиті вікна.

Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення.

Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані та не придатні до функціонування.

За фактом воєнного злочину поліцейські зібрали матеріали та передали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, у середу, 11 травня, російські війська завдали ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха в Запорізькій області.

Як повідомлялося, російські війська здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Мер Гуляйполя звернувся до мешканці із закликом евакуюватися.

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