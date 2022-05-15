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    Події в Україні

    Окупанти продовжують гатити ракетами у будинки жителів Гуляйполя (фото)

    Внаслідок обстрілу у домівках зруйновані дахи, посічені стіни, вибиті вікна - Окупанти продовжують гатити ракетами у будинки жителів Гуляйполя (фото)
    Внаслідок обстрілу у домівках зруйновані дахи, посічені стіни, вибиті вікна
    фото: МВС/Telegram

    Правоохоронці зафіксували руйнування від ворожих атак у багатьох будинках місцевих мешканців

    Упродовж усієї доби 14 травня окупанти продовжували обстрілювати Гуляйполе та трощити цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

    Правоохоронці зафіксували руйнування від ворожих атак у багатьох будинках місцевих мешканців. Внаслідок обстрілу у домівках зруйновані дахи, посічені стіни, вибиті вікна.

    Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення.

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    Окупанти продовжують гатити ракетами у будинки жителів Гуляйполя (фото)
    Окупанти продовжують гатити ракетами у будинки жителів Гуляйполя (фото)
    Окупанти продовжують гатити ракетами у будинки жителів Гуляйполя (фото)

    Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані та не придатні до функціонування.

    За фактом воєнного злочину поліцейські зібрали матеріали та передали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

    Нагадаємо, у середу, 11 травня, російські війська завдали ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха в Запорізькій області.

    Як повідомлялося, російські війська здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Мер Гуляйполя звернувся до мешканці із закликом евакуюватися.

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    Теги: росія окупанти війна Україна населення окупація #stoprussia
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    Окупанти продовжують гатити ракетами у будинки жителів Гуляйполя (фото)