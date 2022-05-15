  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Мер Харкова назвав терміни відновлення роботи метро

    Харківське метро стало укриттям для сотень мешканців міста - Мер Харкова назвав терміни відновлення роботи метро
    Харківське метро стало укриттям для сотень мешканців міста
    фото з відкритих джерел

    Із понеділка почнуть переселяти людей, які живуть на станціях харківського метро, до гуртожитків

    На відновлення роботи харківського метро потрібно декілька місяців, проте перші потяги почнуть курсувати вже найближчим часом. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Фактам ICTV».

    За його словами, спочатку переселять людей із підземки до гуртожитків, щоб з’явилась можливість запуску ліній підземного транспорту.

    «Безумовно, метрополітен є основним видом транспорту у такому мегаполісі, як Харків. І нам необхідно його запускати. Буквально з понеділка почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, до гуртожитків, надавати їм усі необхідні умови, продукти, медикаменти, постільні речі, дітки ходитимуть до школи, до них ходитимуть вчителі. З малюками займатимуться вихователі дитячих садків, створимо нормальні, людські умови для життя. Людей ми переселятимемо, щоб найближчим часом запускати лінії метрополітену. Для нас це дуже важливо», – сказав мер Харкова.

    Він вважає, що на це потрібно витратити декілька місяців. Але перші потяги почнуть курсувати вже через тиждень чи півтора. «Ми домовилися з керівництвом метрополітену, були у тунелях, на станції обстежили разом із профільними інститутами, наскільки це можливо. Під час сильних бомбардувань у нас був посічений метроміст. Сьогодні нам дають висновок, що він поки що в нормальному стані, через нього можна пропускати склади метрополітену. Я думаю, тиждень-два, і перші потяги вже почнуть ходити метрополітеном», – сказав Терехов.

    Нагадаємо, з 16 травня у Харкові відновлює роботу наземний громадський транспорт. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.

    Читайте також: Різник з Алеппо. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
    Теги: Харків росія окупанти метро війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мер Харкова назвав терміни відновлення роботи метро