Мер Харкова назвав терміни відновлення роботи метро

Із понеділка почнуть переселяти людей, які живуть на станціях харківського метро, до гуртожитків

На відновлення роботи харківського метро потрібно декілька місяців, проте перші потяги почнуть курсувати вже найближчим часом. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Фактам ICTV».

За його словами, спочатку переселять людей із підземки до гуртожитків, щоб з’явилась можливість запуску ліній підземного транспорту.

«Безумовно, метрополітен є основним видом транспорту у такому мегаполісі, як Харків. І нам необхідно його запускати. Буквально з понеділка почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, до гуртожитків, надавати їм усі необхідні умови, продукти, медикаменти, постільні речі, дітки ходитимуть до школи, до них ходитимуть вчителі. З малюками займатимуться вихователі дитячих садків, створимо нормальні, людські умови для життя. Людей ми переселятимемо, щоб найближчим часом запускати лінії метрополітену. Для нас це дуже важливо», – сказав мер Харкова.

Він вважає, що на це потрібно витратити декілька місяців. Але перші потяги почнуть курсувати вже через тиждень чи півтора. «Ми домовилися з керівництвом метрополітену, були у тунелях, на станції обстежили разом із профільними інститутами, наскільки це можливо. Під час сильних бомбардувань у нас був посічений метроміст. Сьогодні нам дають висновок, що він поки що в нормальному стані, через нього можна пропускати склади метрополітену. Я думаю, тиждень-два, і перші потяги вже почнуть ходити метрополітеном», – сказав Терехов.

Нагадаємо, з 16 травня у Харкові відновлює роботу наземний громадський транспорт. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.