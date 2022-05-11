Запорізька область: мешканців Гуляйполя закликають евакуюватися

У Запорізькій області складна ситуація через бойові дії, що не припиняються

Біля Гуляйполя не припиняються бойові дії

Російські війська здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Через бойові дії, що не припиняються, складну воєнну ситуацію, що наразі складається поблизу Гуляйполя, мер міста Сергій Ярмак звернувся до мешканці із закликом евакуюватися.

Крім того, 10 травня російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, внаслідок чого до лікарень Запоріжжя доставлено 8 громадян, одна людина загинула.

У зв’язку з загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, аби зберегти життя мешканців громади, в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги.

9 травня ворожою артилерією було обстріляно авто з цивільними поблизу села Білогір’я Пологівського району. Внаслідок прямого влучання снаряду транспортний засіб був підірваний на блокпосту окупантів. Пасажир авто помер на місці, водій – отримав поранення.

При цьому росіяни продовжують ширити фейки, що нібито саме ЗСУ обстрілюють мирне населення Запорізького краю. 10 травня вчергове окупанти спробували покласти провину за свої вчинки на Збройні сили України, розганяючи інформацію про те, що село Гладке Василівського району атакували самі українці.