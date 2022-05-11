РФ завдала 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: є жертви

У результаті атаки повністю зруйновані три будинки

Внаслідок ворожого обстрілу в селі Комишуваха пошкоджено 60 будинків

У середу, 11 травня, російські війська завдали щонайменше ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха в Запорізькій області. Про це «Суспільному» розповів місцевий житель.

Він зазначив, що в результаті атаки повністю зруйновані три будинки.

«Близько 14 години обстріляли наше селище. Кілька будинків розбиті. Пожежники працюють біля одного з них. Будинки – без дахів, без вікон. Воронка від вибуху, видно алюмінієві залишки від ракети. Чоловік мені показував осколок вагою десь із кілограм», – розповів мешканець Комишувахи.

За інформацією голови Комишуваської громади Юрія Карапетяна, всього по селищу було завдано 18 ракетних ударів. Близько 60 будинків пошкоджені. Одна людина загинула, троє поранені.

Як повідомлялося, російські війська здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Мер Гуляйполя звернувся до мешканці із закликом евакуюватися.