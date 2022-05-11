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    Події в Україні

    РФ завдала 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: є жертви

    У&nbsp;результаті атаки повністю зруйновані три будинки - РФ завдала 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: є жертви
    У результаті атаки повністю зруйновані три будинки
    фото мешканця Комишувахи

    Внаслідок ворожого обстрілу в селі Комишуваха пошкоджено 60 будинків

    У середу, 11 травня, російські війська завдали щонайменше ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха в Запорізькій області. Про це «Суспільному» розповів місцевий житель.

    Він зазначив, що в результаті атаки повністю зруйновані три будинки.

    «Близько 14 години обстріляли наше селище. Кілька будинків розбиті. Пожежники працюють біля одного з них. Будинки – без дахів, без вікон. Воронка від вибуху, видно алюмінієві залишки від ракети. Чоловік мені показував осколок вагою десь із кілограм», – розповів мешканець Комишувахи.

    За інформацією голови Комишуваської громади Юрія Карапетяна, всього по селищу було завдано 18 ракетних ударів. Близько 60 будинків пошкоджені. Одна людина загинула, троє поранені.

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    РФ завдала 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: є жертви
    РФ завдала 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: є жертви
    РФ завдала 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: є жертви
    фото мешканця Комишувахи

    Як повідомлялося, російські війська здійснюють вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя. Мер Гуляйполя звернувся до мешканці із закликом евакуюватися.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    РФ завдала 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі: є жертви