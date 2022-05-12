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    Події в Україні

    Арестович повідомив хороші новини з Харківщини

    Війська РФ стріляють через кордон по позиціях українців, однак відступають перед натиском наших бійців - Арестович повідомив хороші новини з Харківщини
    Війська РФ стріляють через кордон по позиціях українців, однак відступають перед натиском наших бійців
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ під Харковом наблизилися до кордону з Росією

    На території Харківської області тривають запеклі бої. Російські війська відійшли від Харкова і подекуди відступили до кордону. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у ефірі одного з каналів.

    «ЗСУ наблизилися, а десь, кажуть, вже й вийшли (на кордон з РФ в Харківській області – ред.). Треба розуміти, що дані надходять з запізненням. Вони частину розбитих військ забрали на територію РФ, частину перекинули на Луганський напрямок, а частину замінили мобілізованими з «ЛНР» та «ДНР». Але кордон вже давно не є безпечною зоною. Конфлікт там не припиниться», – говорить Арестович.

    За його словами, війська РФ стріляють через кордон.

    «Це символічне значення має, але військового не має, бо може йти стрілянина, можуть бути спроби зайти. Але від Харкова відкинули, дійсно. Польову артилерію відсунули, тепер дістати може лише реактивні системи залпового вогню. Значною мірою захистили Харків», – пояснює радник.

    Нагадаємо, ЗСУ звітують: сьогодні на сході було вдале «полювання».

    Також захисники на Донбасі «приземлили» чотири безпілотники ворога.

    Як повідомлялося, українські захисники вчергове знищили ворожі переправи через Сіверський Донець.

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    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна Україна кордон окупація радник стрілянина Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович повідомив хороші новини з Харківщини