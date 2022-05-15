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    Події в Україні

    Гинуть не від обстрілів. У Маріуполі масово помирають люди

    Біля житлових будинків Маріуполя з'являються нові могили - Гинуть не від обстрілів. У Маріуполі масово помирають люди
    Біля житлових будинків Маріуполя з'являються нові могили
    фото: Петро Андрющенко/Telegram

    Радник мера Маріуполя назвав чотири причини смертності містян

    У Маріуполі фіксується високий рівень смертності мирних мешканців не від обстрілів. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

    За його даними, помирає багато людей середнього віку.

    «Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил у дворах одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає», – сказав Андрющенко.

    За його словами, люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. «Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод – чотири вершники Апокаліпсису в Маріуполі», – розповів Андрющенко.

    Він зазначив, що лише загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольських заручників Росії.

    Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав кількість депортованих окупантами мешканців.

    Відомо, що окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Гинуть не від обстрілів. У Маріуполі масово помирають люди