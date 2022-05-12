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    Події в Україні

    Надскладні тижні або місяці. Міноборони спрогнозувало розвиток війни

    РФ може вдатися до мобілізації, щоб спробувати переламати хід війни - Надскладні тижні або місяці. Міноборони спрогнозувало розвиток війни
    РФ може вдатися до мобілізації, щоб спробувати переламати хід війни
    фото з відкритих джерел

    Росія фактично отримала стратегічну поразку, та ще має ресурси для ударів

    Нас очікують декілька надскладних тижнів, можливо, й місяців. Про це на спеціальному брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

    ЗСУ завдали ворогу абсолютного удару в першій фазі, яка закінчилася перемогою. Адже ворогу не вдалось реалізувати основні цілі.

    За словами Маляр, Росія фактично отримала стратегічну поразку.

    «Попереду нашу державу очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби – до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах», – заявила вона.

    У Росії ще багато ресурсів, техніки і вона здатна мобілізувати людей до війська. Це може статися вже в найближчі тижні.

    На думку Маляр, в нову фазу війни Україна входить на тлі змін глобального ставлення до відсічі Росії. Попри шалений тиск, ракетні обстріли, держава-окупантка заганяє себе в ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів.

    Однак потрібно розуміти, поки західна зброя не дійде у тій кількості, щоб врівноважити наші потенціали і забезпечити нашу перемогу, повинен минути певний час.

    Нагадаємо, Міністерство оборони пояснило, як довго триватиме війна.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ зброя Міноборони війна Україна окупація час звільнення #stoprussia
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    Надскладні тижні або місяці. Міноборони спрогнозувало розвиток війни