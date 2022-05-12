Надскладні тижні або місяці. Міноборони спрогнозувало розвиток війни

РФ може вдатися до мобілізації, щоб спробувати переламати хід війни

Росія фактично отримала стратегічну поразку, та ще має ресурси для ударів

Нас очікують декілька надскладних тижнів, можливо, й місяців. Про це на спеціальному брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

ЗСУ завдали ворогу абсолютного удару в першій фазі, яка закінчилася перемогою. Адже ворогу не вдалось реалізувати основні цілі.

За словами Маляр, Росія фактично отримала стратегічну поразку.

«Попереду нашу державу очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби – до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах», – заявила вона.

У Росії ще багато ресурсів, техніки і вона здатна мобілізувати людей до війська. Це може статися вже в найближчі тижні.

На думку Маляр, в нову фазу війни Україна входить на тлі змін глобального ставлення до відсічі Росії. Попри шалений тиск, ракетні обстріли, держава-окупантка заганяє себе в ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів.

Однак потрібно розуміти, поки західна зброя не дійде у тій кількості, щоб врівноважити наші потенціали і забезпечити нашу перемогу, повинен минути певний час.

Нагадаємо, Міністерство оборони пояснило, як довго триватиме війна.

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