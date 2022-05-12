Надскладні тижні або місяці. Міноборони спрогнозувало розвиток війни
Росія фактично отримала стратегічну поразку, та ще має ресурси для ударів
Нас очікують декілька надскладних тижнів, можливо, й місяців. Про це на спеціальному брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
ЗСУ завдали ворогу абсолютного удару в першій фазі, яка закінчилася перемогою. Адже ворогу не вдалось реалізувати основні цілі.
За словами Маляр, Росія фактично отримала стратегічну поразку.
«Попереду нашу державу очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби – до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах», – заявила вона.
У Росії ще багато ресурсів, техніки і вона здатна мобілізувати людей до війська. Це може статися вже в найближчі тижні.
На думку Маляр, в нову фазу війни Україна входить на тлі змін глобального ставлення до відсічі Росії. Попри шалений тиск, ракетні обстріли, держава-окупантка заганяє себе в ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів.
Однак потрібно розуміти, поки західна зброя не дійде у тій кількості, щоб врівноважити наші потенціали і забезпечити нашу перемогу, повинен минути певний час.
Нагадаємо, Міністерство оборони пояснило, як довго триватиме війна.