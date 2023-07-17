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Окупанти пропонують рятуватися кримчанам та туристам «дорогою смерті» (карта)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти пропонують рятуватися кримчанам та туристам «дорогою смерті» (карта)
Наслідки вибуху на Кримському мосту
фото: Mash

Росіянам пропонують їхати окупованою територією

Влада Ростовської області повідомила про перенаправлення автомобілів до тимчасово захопленого Криму через окуповані території України у зв'язку з «надзвичайною ситуацією» на Кримському мосту.

«Доручив мінтрансу та іншим службам оперативно організувати адміністрування трафіку, щоб мінімізувати незручності для автомобілістів», – написав губернатор Василь Голубєв.

Тим часом росЗМІ з посиланням на міністерство транспорту РФ публікують карту, яку у соцмережах вже назвали «дорогою смерті».

Окупанти пропонують рятуватися кримчанам та туристам «дорогою смерті» (карта) фото 1

Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

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Теги: Крим Кримський міст війна окупанти

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